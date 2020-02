Droga: sorpreso in casa con oltre un etto cocaina, arrestato

(ANSA) - UDINE, 11 FEB - Un cittadino marocchino di 39 anni, domiciliato in provincia, è stato arrestato a Udine dalla Polizia dopo essere stato trovato in possesso di un etto e mezzo di cocaina, bilancini e materiale utile al taglio e al confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente. L'arresto è stato eseguito venerdì sera al termine di un'indagine antidroga condotta dalla Squadra Mobile. L'uomo aveva attirato l'attenzione degli investigatori che ne avevano notato atteggiamenti sospetti. Venerdì è stato notato anche un via vai dall'abitazione temporanea dell'uomo che è stato controllato mentre si trovava in compagnia di un parente. A seguito della perquisizione la Polizia ha sequestrato lo stupefacente e il materiale per il confezionamento delle dosi che, secondo gli investigatori, sarebbero state vendute nella Bassa friulana e nel Friuli collinare.

Alle indagini, coordinate dal pm Andrea Gondolo, hanno collaborato anche i Carabinieri della stazione di Codroipo. (ANSA).