Banca Generali: utile netto balza di oltre il 50% a 272 mln

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Banca Generali ha chiuso il 2019 con un utile netto di 272,1 milioni, in crescita del 51% e ricavi totali di 578 milioni (+28,6%). In crescita di 11,5 miliardi le masse, che si sono portate a quota 69 miliardi. In rialzo da 1,25 a 1,85 euro per azione il dividendo, che sarà distribuito in due fasi: il prossimo 20 maggio (1,55 euro) e il 30 gennaio 2021 (0,3 euro). Per l'amministratore delegato e direttore generale Gian Maria Mossa si tratta del "miglior anno della nostra storia". Nel 4/o trimestre l'utile netto è salito del 72% a 76,1 milioni, con un ricavo ricorrente di 216,9 milioni in crescita del 15%. (ANSA).