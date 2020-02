Scontro tra auto e moto a Pordenone, morto centauro

(ANSA) - ROVEREDO IN PIANO (PORDENONE), 9 FEB - Incidente mortale, attorno all'una, in via Roveredo, l'arteria che collega l'omonima località a Pordenone. Per cause al vaglio della Polizia locale di Pordenone, sono entrati in rotta di collisione un'autovettura e una motocicletta. L'uomo che si trovava in sella alla moto è morto all'istante. Lieve contusione per l'autista dell'altro veicolo coinvolto nello scontro. Sul posto il personale dell'elisoccorso, decollato dalla centrale operativa di Campoformido, e un'ambulanza che ha condotto il ferito in Pronto soccorso a Pordenone. I Vigili del fuoco del Comando provinciale hanno bonificato l'arteria dai detriti.

(ANSA).