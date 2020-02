Terza corsia: Autovie, lavori nel week-end, chiusure in A4

(ANSA) - TRIESTE, 7 FEB - Proseguono i lavori per la realizzazione della terza corsia in A4. Per questo motivo dalle 20 di domani alle 8 di domenica verrà interdetto alla circolazione il tratto tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Palmanova in entrambe le direzioni. Lo annuncia Autovie Venete.

Oltre all'abbattimento del vecchio cavalcavia dello svincolo di San Giorgio, sono in programma una serie di lavori di asfaltatura in corrispondenza dei raccordi del nuovo tratto a tre corsie che sarà aperto e sul nodo di Palmanova in particolare sulle rampe lungo le direttrici Venezia-Udine e Venezia-Trieste. Verrà inoltre tolta una parte di new jersey per consentire nella seconda metà di febbraio l'apertura di altri 6 km di terza corsia dal ponte sullo Stella a Castions di Strada. Sul nodo di Portogruaro è invece in programma il rifacimento delle rampe e per questo, dalle 22 di lunedì alle 4 di martedì, verrà chiusa la rampa di collegamento tra la A4 (direzione Trieste) e la A28 (direzione Conegliano). (ANSA).