Innovazione: Ai, big data, digital, via a Danieli Automation

"Il digital factory, i big data, l'intelligenza artificiale esiste. Dobbiamo saperla utilizzare.

Questa cultura sarà sempre più indispensabile per produrre valore aggiunto" in un "mercato liquido" in cui "bisogna essere pronti a reagire alle fragilità". Lo ha detto il Presidente del Gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, all'inaugurazione del primo laboratorio privato Danieli Automation Digi&Met allestito nei locali del Uniud Village Labs offerti nel Polo dei Rizzi dall'Università degli studi di Udine.

Il laboratorio avrà funzione multidisciplinare su temi come automazione avanzata, robotica, controllo di processo, modellazione numerica, intelligenza artificiale ed elettronica di potenza e sarà uno spazio dedicato all'innovazione a contatto con l'Università, per fondere ricerca avanzata e know-how nel processo di fabbricazione dei metalli. "Sarà uno strumento rivolto ai giovani, un metodo positivo per introdurli nella loro attività professionale", ha aggiunto l'ingegner Benedetti.

