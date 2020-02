(ANSA) - TRIESTE, 5 FEB - Autostrada A4 chiusa per incidente e prime code in formazione a causa di un sinistro in cui è morta una persona e che si è verificato alle 7,30 quando un furgone ha tamponato un camion lungo la corsia di marcia della A4, fra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Il tratto interessato è stato chiuso, così come lo svincolo di San Stino in direzione Trieste. E' stata inoltre istituita l'uscita obbligatoria a San Stino per chi è diretto a Trieste.

Sul posto stanno operando il personale di Autovie, Polizia Stradale, 118, Vigili del Fuoco e soccorsi meccanici per la rimozione dei mezzi coinvolti. Per ora non è possibile stimare il tempo di chiusura del tratto.

Incidenti stradali: furgone tampona un camion, un morto (2)

(ANSA) - TRIESTE, 5 FEB - E' stato riaperto, in A4, il tratto autostradale fra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste chiuso dalle 8.30 di stamani a causa di un tamponamento fra un furgone e un mezzo pesante, incidente nel quale ha perso la vita il guidatore del furgone. I mezzi sono stati rimossi e la sede stradale completamente ripulita. Permangono le code fra Cessalto e San Stino, sempre in direzione Trieste. (ANSA).

