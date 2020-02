Coronavirus: medico, presto analisi test in ospedali Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 2 FEB - "Abbiamo acquisito il primer e la prossima settimana sarà possibile fare 'homemade' ciò che ora fa lo Spallanzani di Roma", ovvero "eseguire per la nostra regione il test che ci consente di confermare o smentire casi sospetti di coronavirus". Lo ha detto il direttore del laboratorio di analisi dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, Maurizio Ruscio, durante un incontro con gli esperti a Trieste. "Le tecnologie necessarie per eseguire i test per i coronavirus - ha precisato - sono già presenti nella nostra struttura e i kit diagnostici ci arriveranno adesso come stanno arrivando in tutta Europa e sono kit di primo assalto, il primo strumento per scremare i sospetti di coronavirus, le conferme andranno allo Spallanzani". "Il sistema - ha assicurato - è operativo e collaudato, siamo a supporto dei clinici sulle 24 ore". I test di diagnosi immediata per il coronavirus "saranno a disposizione da martedì". (ANSA).