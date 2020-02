Coronavirus: Fedriga,ok possibili controlli via terra e mare

(ANSA) - TRIESTE, 2 FEB - "Saranno allargate le possibilità del commissario straordinario per l'emergenza da coronavirus di intervenire anche per i controlli sui trasporti marittimi e terrestri. Il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli ci ha informato che la richiesta del Friuli Venezia Giulia è stata accolta. Lo avevamo chiesto al Governo per dare la possibilità se si presentassero dei rischi, necessità che ci auguriamo non si verifichi, di mettere in campo misure straordinarie per tutelare la nostra popolazione". E' quanto affermano in una nota il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. "Un'istanza che mi era sembrata di buon senso - ha precisato Fedriga - e che permette di ampliare le competenze del commissario straordinario dandogli la possibilità di intervenire nei casi di emergenza: compito primario di un commissario". (ANSA).

Coronavirus: Fedriga, allargare controlli via terra e mare

(ANSA) - TRIESTE, 2 FEB - Dare la possibilità al commissario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, di allargare i controlli a livello terrestre e marittimo: è quanto chiede la Regione Fvg."Pensiamo che sia un'ipotesi da considerare - ha affermato il presidente Massimiliano Fedriga - noi chiediamo, soprattutto per una terra come quella del Fvg, che ha un confine con l'Est Europa dove c'è un aeroporto internazionale nelle aree limitrofe, che si possa in caso di necessità mettere in campo misure straordinarie per controllare e tutelare la popolazione".

Su questa proposta, ha spiegato Fedriga, "ho sensibilizzato i governatori chiedendo di appoggiarla". Sull'ipotesi di una sospensione di Schengen ha aggiunto: "Il commissario deve avere la possibilità di scegliere rispetto alla situazione contingente che si trova ad affrontare. Non stiamo dicendo al commissario di sospendere Schengen, ma che 'ti diamo la possibilità di aumentare i controlli ai confini e via mare', per avere strumenti utili per intervenire in caso di bisogno". (ANSA).



Data ultima modifica 02 febbraio 2020 ore 16:02