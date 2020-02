Ubriaco aggredisce una donna, denunciato

(ANSA) - TRIESTE, 30 GEN - Un uomo di 25 anni, cittadino turco, è stato denunciato per percosse, violenza e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto ieri sera a Trieste, quando il venticinquenne, marittimo da poco sbarcato, in palese stato di alterazione alcolica - motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente - ha strattonato e spaventato una donna in piazzale Straulino Rode. Questa, spaventava, è salita a bordo dell'autovettura di un passante. Il venticinquenne ha continuato a importunare i passanti, dando colpi al finestrino di un'altra autovettura con a bordo un uomo.

Questi ha allertato la Questura e sul posto è giunta una Volante. L'uomo è stato identificato e dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in porto per essere reimbarcato.

(ANSA).



Data ultima modifica 30 gennaio 2020 ore 15:24