Viabilità: Autovie, 4 incidenti in A4 tra S.Donà e S.Stino

(ANSA) - TRIESTE, 29 GEN - Sono quattro gli incidenti registrati questo pomeriggio, tra le 15 e le 16, sul tratto autostradale della A4 tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Lo comunica Autovie Venete precisando che i sinistri, in cui sono rimaste ferite lievemente due persone, si sono verificati in un tratto non interessato dai cantieri per la costruzione della terza corsia. Al momento, riferisce la Concessionaria, si registrano circa 6 chilometri di coda, in riassorbimento, nel tratto tra San Donà di Piave e Cessalto. Il traffico è stato deviato sulla A27 con possibilità di rientrare sulla A4 grazie al by pass con la A28. (ANSA).