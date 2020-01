Vino: a Nonino il Wine Star Award, 'impegno per eccellenza'

(ANSA) - UDINE, 28 GEN - Riconoscimento da oltreoceano per la Distilleria Nonino di Percoto, insignita del Wine Enthusiast Wine Star Awards, premio internazionale di Wine&Spirits per vino e spiriti. Si tratta della prima distilleria italiana e primo brand di grappa a essere premiato in vent'anni di edizioni nella sezione "Spirit Brand-Distiller of the Year 2019". A ritirare il premio l'altra notte, sul palco del Palace of Fine Arts di San Francisco, Giannola Nonino con la figlia Elisabetta e la nipote Francesca. Tra le motivazioni del riconoscimento, anche un "continuo impegno verso l'eccellenza basato su ricerca dell'innovazione, nel rispetto di cultura e identità del territorio".

"È la prima volta - osserva Elisabetta Nonino - che una distilleria italiana riceve questo riconoscimento. La ricerca emersa per mantenere la qualità assoluta nel processo di distillazione, e la rivoluzione cui abbiamo dato inizio, elevando la grappa dalle sue umili origini alla Regina dei distillati sono stati l'obiettivo di tutta la nostra vita".