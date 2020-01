Intelligenza artificiale: Mezard, preoccuparsi per il lavoro

(ANSA) - TRIESTE, 28 GEN - Non c'è intelligenza artificiale (AI) in grado di gestire la vita degli umani, siamo lontanissimi; a preoccupare dovrebbe invece essere l'impatto che l'AI avrà sul mondo del lavoro. Lo sostiene il direttore dell'Ecole Normale supérieure di Parigi, Marc Mezard, a Trieste per lezioni e incontri all'Ictp Abdus Salam e alla Sissa. Nell'AI sono stati fatti "progressi spettacolari dal punto di vista tecnologico ma in ambiti molto precisi - spiega all'ANSA - come analisi dei volti, traduzioni automatiche, giochi come Go; ma non abbiamo fatto un passo verso l'AI generale, cioè lo sviluppo di una intelligenza superiore che prenda il potere sul genere umano".

Per Mezard "la missione della scienza è importantissima: le nostre società reagiscono in modo emotivo, bisogna invece insistere sulla razionalità, sulla scienza. Questo è il compito di tutte le istituzioni di ricerca, è una delle sfide dell'Europa. In quest' ottica, centri come Sissa e Ictp sono molto importanti e hanno una responsabilità particolare".



