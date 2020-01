Turismo: arte promuove sostenibilità, 17 grandi opere in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 23 GEN - Un percorso di turismo culturale in 17 tappe in Fvg, ciascuna rappresentata da un'opera d'arte firmata da un grande artista contemporaneo e ispirata a uno dei 17 obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile dell'Onu. E' il progetto "Art for 17 Goals" a cui sta lavorando la Regione Fvg con PromoTurismoFvg, presentato oggi a Trieste, per rendere l'arte strumento di promozione di una cultura sostenibile.

Anish Kapoor, Antony Gormely, Doug Aitken, Jaume Plensa, Joana Vasconcelos, Kiki Smith: sono alcuni artisti già contattati dal curatore, Demetrio Paparoni. Coinvolti anche Carlo Bernardini, Giorgio Andreatta Calò, Nicola Samorì, Nicola Verlato e Sergio Fermariello. Il progetto - è stato spiegato - è in fase di avanzata pianificazione ed è sostenuto dalla Sustainable Development Solutions Network dell'Onu. L'inaugurazione delle prime opere è prevista a fine 2020. La Regione ha stanziato 1,15 milioni di euro, mentre il team di lavoro sta contattando aziende per collaborare. L'installazione sarà permanente.