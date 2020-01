(ANSA) - TRIESTE, 22 GEN - L'autopsia del cittadino georgiano Vakhtang Enukidze, detenuto al Cpr di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) e deceduto sabato in ospedale, "si terrà lunedì prossimo". Lo ha annunciato l'ambasciatore di Georgia in Italia, Konstantine Surguladze. L'esame autoptico, inizialmente previsto per oggi, è stato posticipato "per consentirne la trasparenza" alla presenza di un consulente di parte, ha spiegato Surguladze. In queste ore, aggiunge il diplomatico, "sul posto si trova il nostro Console per incontrare il Procuratore di Gorizia che si occupa del caso". Al momento, sottolinea, "non abbiamo alcun elemento" su come siano andate le cose. "Aspettiamo il risultato dell'autopsia".

Da parte italiana, aggiunge il diplomatico, "ci è stata garantita l'imparzialità e la velocità delle indagini". Da parte del governo georgiano, ha fatto sapere Surguladze, "c'è grande attenzione su quanto accaduto". A questo proposito, l'ambasciatore italiano a Tbilisi, ha concluso, ha avuto un incontro al mistero degli Esteri. (ANSA).



Migrante morto Cpr: Magi,picchiato da agenti,testi espulsi'

'Similitudini con caso Cucchi, chiarire accaduto in Cpr Gorizia'



(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Picchiato ripetutamente da circa 10 agenti nel Cpr di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), anche con un colpo d'avambraccio dietro la nuca ed una ginocchiata nella schiena, trascinato per i piedi come un cane. Morto dopo essere stato riportato nel Centro, al termine di una notte d'agonia. E' come il caso Cucchi, una persona morta mentre si trovava in custodia dello Stato. Ora bisogna chiarire". Così il deputato Riccardo Magi (Radicali) che, in una conferenza stampa alla Camera, parla della vicenda di Vakhtang Enukidze, georgiano 38enne deceduto lo scorso 18 gennaio. Magi, il 19 ed il 20 gennaio scorsi ha fatto due visite ispettive nella struttura ed ha parlato con 8-9 testimoni (ospiti del Centro, un operatore ed anche un poliziotto) che hanno dato una "versione concorde" su come sono andate le cose. "Il fatto preoccupante - ha aggiunto - è che alcune delle persone con cui ho parlato, egiziani ospiti della struttura, sono stati nel frattempo espulsi". La procura di Gorizia ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario sul caso. Il deputato ha riferito ai magistrati quello che ha appreso. (ANSA)

Migrante morto Cpr: Procura, testi sentiti prima espulsione

(ANSA) - GORIZIA, 22 GEN - "I testimoni citati dall'onorevole Riccardo Magi sono stati sentiti prima che venissero espulsi". Lo ha detto all'ANSA il Procuratore di Gorizia Massimo Lia, in relazione alla vicenda del 38enne georgiano detenuto nel Cpr di Gradisca d'Isonzo e morto in ospedale. "Appena il collega che segue l'inchiesta ha saputo della presenza di possibili ulteriori testimoni oculari e di compagni di detenzione della vittima - ha aggiunto Lia - si è immediatamente recato nel Centro per sentirli prima che venisse attuata la loro espulsione, cioè l'epilogo atteso per chi è ospitato in quelle strutture. Per questa ragione, la loro ricostruzione dei fatti, sui quali non entrerò per non violare il segreto istruttorio, è stata raccolta dettagliatamente. Si tratta di quattro persone per le quali c'era l'urgenza di verbalizzare le dichiarazioni proprio perché prossimi a un allontanamento dal territorio nazionale che era stato programmato ed era ormai imminente. Quanto hanno riferito è stato puntualmente acquisito agli atti". (ANSA).

Data ultima modifica 22 gennaio 2020 ore 18:44