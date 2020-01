Confindustria: Mareschi Danieli,Fvg ha bisogno di ente unico

(ANSA) - UDINE, 21 GEN - "Il Fvg ha bisogno di una Confindustria unica, unita. Questo perché dobbiamo avere una visione univoca per poter avere voce in capitolo a livello nazionale". Lo ha detto oggi a Udine la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, in occasione della conferenza stampa di inizio anno per la presentazione dei dati sull'economia.

"Udine - ha aggiunto - non ha mai messo in dubbio la necessità della Confindustria unica. Questo però è possibile esclusivamente nel momento in cui le territoriali che devono unirsi vogliono unirsi". Mareschi Danieli ha poi fatto riferimento alla corsa per la presidenza nazionale: "Al momento non ci siamo schierati. Il consiglio generale darà una visione dopo aver incontrato i candidati reali".

Nel 2019 in Fvg, il tasso di disoccupazione è calato, ma non per quanto riguarda le donne. Rallenta il Pil e la spesa delle famiglie rimane "contenuta". Per quanto riguarda l'export, ha concluso, "la provincia di Udine sostiene le vendite all'estero dell'intero Fvg". (ANSA).