Calcio: mister Esordienti, Tar annulla Daspo

(ANSA) - TRIESTE, 21 GEN - Il Tar ha annullato il daspo urbano di un anno inflitto al mister del Fontanafredda Calcio, Flavio Giust, per "discriminazione territoriale", che aveva dato del "teron" all'arbitro nel corso di una partita. L' allenatore potrà dunque tornare in campo a preparare i ragazzi. Lo rende noto il quotidiano Messaggero Veneto che stamani pubblica un richiamo in prima della vicenda che fece molto scalpore poco tempo fa. Secondo i giudici, il comportamento dell'allenatore, riporta il quotidiano, "pur non improntato, per parole e contegno, a canoni di esemplare buona educazione, non integra i presupposti di legge per l' emissione della misura gravata", che viene inflitta a chi compie azioni violente o tali da incitare, inneggiare o indurre alla violenza, né le sue parole possono essere giudicate pericolose per l'ordine pubblico negli impianti sportivi. La vicenda risale al 9 novembre scorso.(ANSA).