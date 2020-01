Morta a Udine l'ex moglie di Umberto Tozzi

(ANSA) - UDINE, 20 GEN - E' morta a Udine nei giorni scorsi Serafina Scialò, ex moglie del cantautore Umberto Tozzi.

La donna, di 63 anni, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione nel pomeriggio del 17 gennaio dai Carabinieri, allertati dai colleghi di lavoro che si erano preoccupati non vedendola in ufficio. Serafina Scialò lavorava come collaboratrice scolastica all'Educandato Uccellis di Udine.

La donna era stata la moglie di Umberto Tozzi nei primi anni '80 e cantò insieme con lui in "Tre buone ragioni". Dalla loro unione nacque, nel 1983, il primo figlio del cantautore, Nicola Armando Tozzi. (ANSA).