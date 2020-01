Sicurezza: controlli in borgo stazione a Udine, 7 denunce

(ANSA) - UDINE, 18 GEN - E' di 130 persone, 25 auto e 3 locali controllati, con sette persone denunciate, il bilancio di un servizio di controllo straordinario del territorio in borgo stazione a Udine eseguito dai Carabinieri.

All'esito dell'attività, i militari dell'Arma hanno denunciato il gestore del Pullman Bar, un cittadino cinese di 50 anni, dopo aver riscontrato una serie di irregolarità amministrative e penali. Nell'area antistante il locale, i Carabinieri hanno rinvenuto anche 16 grammi di hashish abbandonato dagli avventori. Altra sostanza stupefacente è stata trovata abbandonata anche davanti a un altro bar e nella toilette di un terzo locale di via Roma. I carabinieri hanno inoltre denunciato due donne rispettivamente di 52 e 35 anni, originarie della Bulgaria e Romania, per violazione del divieto di ritorno a Udine, e un uomo di 39 anni, cittadino nigeriano, per inottemperanza al decreto di espulsione, e altre tre persone per guida in stato di ebbrezza.(ANSA).