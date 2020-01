Fuga di monossido di carbonio, 2 anziani intossicati

(ANSA) - SESTO AL REGHENA (PORDENONE), 16 GEN - Due anziani sono stati trasportati d'urgenza in ospedale a Trieste per essere trattati in camera iperbarica, dopo essere rimasti intossicati da monossido di carbonio sprigionatosi dall'impianto di riscaldamento della loro abitazione. L'allarme è scattato attorno alle 7.30 in via Levada a Sesto al Reghena (Pordenone). Sul posto sono giunti gli equipaggi dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento e di Pordenone e il personale sanitario di un'ambulanza e dell'elicottero del 118 regionale. I soccorritori hanno dapprima portato i pazienti all'esterno dell'abitazione e quindi condotto la coppia nel nosocomio triestino, per essere sottoposta a sedute di ossigenoterapia. Indagini dei Carabinieri sono in corso per stabilire cosa abbia provocato il malfunzionamento dell'impianto. (ANSA).