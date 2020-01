Sardine: in 300 ad Aviano per chiedere la pace

(ANSA) - AVIANO (PORDENONE), 12 GEN - Oltre trecento persone, secondo stime della Questura, hanno partecipato, questa sera ad Aviano, al primo raduno del movimento delle Sardine Fvg in provincia di Pordenone. Diversamente da quelli di Monfalcone e Udine, dove aveva prevalso l'aspetto politico nazionale, in questa circostanza al centro della manifestazione c'è stata la richiesta di pace nel mondo. La scelta è caduta su Aviano perché sede di una importante base Usaf. In piazza le sardine hanno letto l'articolo 11 della Costituzione: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo" - e poi hanno osservato 11 minuti di silenzio. Al termine sono state intonate Imagine di John Lennon e Bella Ciao.