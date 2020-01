Geologia: rilevamenti A4 per aggiornare Carta Carso Classico

(ANSA) - TRIESTE, 12 GEN - Collaborazione fra Università di Trieste, Regione Fvg e Autovie Venete per "datare" le rocce del Carso, per aggiornare con tantissime informazioni aggiuntive la carta geologica del Carso Classico da Gorizia a Trieste e che comprende il caratteristico altopiano roccioso fra Fvg e Slovenia). Da mesi, il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università svolge rilevamenti geologici lungo l'autostrada A4 Venezia - Trieste, fra l'uscita di Redipuglia e la fine della competenza autostradale di Autovie Venete, vicino a Sistiana.

La carta geologica fornisce informazioni su caratteristiche delle rocce, loro distribuzione areale e presenza di faglie e altre strutture tettoniche ed è consultabile da chiunque, per fini di studio (geologia, speleologia, botanica e così via) o fini pratici legati alla costruzione di opere. Ad effettuare i rilievi geologici è il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste, supportato, per la parte logistica, anche da Autovie Venete.



