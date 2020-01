Al Ces di Las Vegas anche le start up del Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 9 GEN - Sono 4 le start up attive in Friuli Venezia Giulia che partecipano alla missione italiana al Consumer Electronics Show (Ces) in corso in questi giorni a Los Angeles.

Fra le 47 aziende selezionate da Tilt - l'organizzazione fondata da Area Science Park e la privata Teorema - ci sono la EatnMeet, start up triestina che ha ideato una app che permette ai turisti di essere ospitati a cena dagli abitanti della città in cui si trovano; la Smart Squad di Udine, che ha messo a punto 'Inksquad' una app in grado di individuare il tatuatore più adatto a eseguire il tatuaggio "dei desideri". Sempre dal capoluogo friulano arriva la Twl Systems che concentra la sua attenzione sulla sicurezza dei cibi grazie a una piattaforma in grado di raccogliere informazioni da più dispositivi. Da Pordenone, infine, la ARetail, che presenta "un nuovo concept di vending machine che si propone come un ibrido tra un magazzino automatizzato e un locker, offrendo la possibilità di fare acquisti con una modalità istantanea". (ANSA).