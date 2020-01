Incidenti montagna: cade con sci, ferita bambina di 9 anni

(ANSA) - PIANCAVALLO (PORDENONE), 8 GEN - Una bambina di 9 anni, originaria della Repubblica Ceca, si è ferita mentre sciava nel comprensorio montano avianese, dove si trovava per trascorrere la settimana bianca.

L'incidente è accaduto attorno alle 10 sulla pista Tremol 2 di Piancavallo (Pordenone), in una zona con alcune lastre di ghiaccio: la piccola è caduta e ha riportato un trauma facciale e la sospetta frattura di una gamba. Per soccorrerla è intervenuto il personale di Sos piste Fvg, assieme ai Carabinieri della locale stazione, che indagano sulle cause della caduta, e gli specialisti del Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria), giunti a bordo di un elicottero del 118. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la bambina è stata trasferita all'ospedale di Udine: non è in pericolo di vita.