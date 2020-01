Soleimani: Usaf a team Aviano, allerta. Difesa Usa, misure sicurezza invariate

(ANSA) - PORDENONE, 7 GEN - "Stare allerta e attenti" e inoltre "distruggere documenti, criptare le email e non discutere di operazioni fuori dal lavoro", considerando che va garantito che "Opsec sia una priorità". È il messaggio postato sul profilo Facebook della Aviano Air Base della Us Air Force e rivolto a tutto il team della base sia civile che militare.

Opsec è un protocollo per evitare al nemico di comprendere le proprie disposizioni e capacità. Nello stesso post si invitano i componenti del team a "contattare immediatamente" il numero interno della base della cosiddetta "Eagle eyes" (una postazione di allarme) in caso si notino "comportamenti sospetti" da parte di qualcuno. È vietato parlare di eventuali operazioni, date e tempi fuori dal lavoro.

(ANSA).





Soleimani: base Usaf Aviano, misure sicurezza invariate

Dipartimento Difesa Usa,attività operative non vengono rese note



(ANSA) - AVIANO (PORDENONE), 7 GEN - Il Dipartimento della Difesa Statunitense ha reso noto che "le misure di sicurezza nelle installazioni dell'Useucom (Comando delle Forze Statunitensi in Europa) rimangono invariate. Il livello di vigilanza resta costante e la sicurezza rimane la priorità". "Per motivi di sicurezza, qualunque attività operativa non viene resa nota", ha aggiunto il Dipartimento, in una nota diffusa dall'ufficio Pubbliche relazioni del 31st Fighter Wing dell'Aviano Air Base. (ANSA).

Data ultima modifica 07 gennaio 2020 ore 19:11