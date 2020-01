Ferriera: oggi assemblea su accordo sindacale

(ANSA) - TRIESTE, 7 GEN - Inizierà oggi alle ore 13.30 l'assemblea dei lavoratori della Ferriera di Servola (Trieste) che dovranno decidere se accogliere o meno l'accordo sindacale presentato al Ministero dello Sviluppo economico dal gruppo Arvedi ai sindacati lo scorso 23 dicembre. Successivamente cominceranno le operazioni di voto che, si prevede, non si concluderanno prima del 9 gennaio, per consentire agli operai di ciascun turno di esprimere il proprio parere. I lavoratori sono chiamati a esprimersi, fra l'altro, sulla chiusura dell'attività produttiva, lo smantellamento degli impianti e la messa in sicurezza dell'area a caldo che chiuderà il 1 febbraio prossimo.

C'è disaccordo tra le sigle sindacali: totalmente contraria all'accordo la Fiom-Cgil, che invita i lavoratori a votare contro l'intesa "che non tutela minimamente i livelli occupazionali". A favore, Fim Cisl, Uilm, Failms e Usb che sostengono: "attualmente non esiste un piano B. Senza accordo sindacale non ci puo' essere Accordo di Programma". (ANSA).