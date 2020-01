Lite in strada a Udine, 4 feriti

(ANSA) - TRIESTE, 3 GEN - Una violenta lite tra due gruppi di stranieri è scoppiata nella tarda serata di ieri in viale Ungheria. Quattro persone, tutti giovani pachistani poco più che ventenni, sono rimasti feriti; hanno riportato lesioni non gravi al volto e alle mani. L'allarme è stato lanciato dai residenti, richiamati dalle urla provenienti dalla strada. Nella lite, causata da motivi non ancora noti, sarebbero rimaste coinvolte una ventina di persone, tutti stranieri. All'arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Udine, però, si erano dileguati quasi tutti. Sul posto erano rimasti solo i feriti che sono stati poi medicati. I quattro non hanno fornito indicazioni sulle ragioni della rissa. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri che stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per individuare le persone coinvolte nel litigio. (ANSA).