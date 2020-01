Controlli Nas in Autogrill Duino, carenze igienico-sanitarie

(ANSA) - TRIESTE, 2 GEN - Carenze igienico-sanitarie strutturali in particolare nell'area dei servizi igienici e in quella dove vengono preparati gli alimenti, con necessità di effettuare lavori di manutenzione e riparazione di arredi. Sono le contestazioni che i Carabinieri del Nas Trieste hanno fatto all'autogrill di Duino - in direzione Trieste dopo la barriera del Lisert - insieme con i tecnici dell'Azienda sanitaria locale. In regime di autotutela, la società che gestisce gli impianti, la Autogrill Spa, ha sospeso l'attività per un giorno, il 30 dicembre scorso, per effettuare i lavori indicati dalle autorità, riaprendo il giorno dopo, cioè il 31 dicembre. In funzione dell'iniziativa della società che gestisce l'autogrill, non è partito il provvedimento di sospensione dell'attività, mentre sarà comunque elevata una sanzione amministrativa e verranno quanto prima effettuati controlli per verificare la regolarità dei lavori. L'ispezione è all'attenzione della Procura della Repubblica di Trieste. (ANSA).