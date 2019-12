Capodanno: Polizia, intensificati controlli a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 31 DIC - Sono stati intensificati, in occasione del Capodanno, i controlli della Polizia a Trieste. In questi giorni i servizi hanno riguardato strade, piazze e quartieri del centro maggiormente frequentati. Inoltre sono stati eseguiti controlli amministrativi volti al rispetto della normativa in materia di commercializzazione di artifici pirotecnici e giocattoli pirici. L'attività, afferma la Questura, proseguirà anche nelle prossime ore. In vista dei festeggiamenti previsti per questa sera in piazza dell'Unità d'Italia, saranno impiegati equipaggi delle Volanti, della Squadra Mobile, della Digos e gli artificieri del Nucleo regionale. Inoltre, le principali arterie della provincia, la Stazione ferroviaria e le zone di confine saranno presidiate in queste ore, e "con particolare attenzione", assicura la Questura, da agenti delle specialità di Polizia Ferroviaria, Stradale e di Frontiera. (ANSA).