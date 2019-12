Capodanno: con feste in piazza il Fvg attende il 2020

(ANSA) - TRIESTE, 31 DIC - Anche il Friuli Venezia Giulia si prepara ad accogliere il 2020 con veglioni e feste in piazza in programma questa sera.

A Trieste in piazza dell'Unità d'Italia i festeggiamenti cominceranno con un Live Show durante il quale si esibiranno una band live e tre dj; a mezzanotte il valzer di Strauss, lo spettacolo pirotecnico e il light show. Appuntamento con la musica anche a Udine, in piazza I Maggio; a seguire uno spettacolo pirotecnico silenzioso.

A Pordenone, in piazza XX settembre, sono in programma il concerto di Giuliano Palma, il Djset con Ringo e il video mapping con proiezioni in 3D e giochi di luci e suoni. Musica e fuochi d'artificio, a impatto sonoro ridotto, infine anche in piazza Vittoria a Gorizia.

Potenziati i controlli delle forze dell'ordine a Trieste. A Udine la Polizia ha diffuso un vademecum per l'utilizzo in sicurezza dei fuochi pirotecnici. (ANSA).