Autostrade: Mit, su 95% rete niente aumenti per il 2020

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Differiti dal decreto Milleproroghe gli incrementi tariffari previsti dal prossimo 1 gennaio 2020 per il "95% della rete autostradale". Lo rende noto il Mit, spiegando che gli aumenti tariffari ci saranno solo per le società CAV 1,20%, Autovia Padana 4,88%, Bre.Be.Mi. 3,79% e Pedemontana Lombarda 0,80%. Inoltre "si conferma l'ulteriore congelamento degli incrementi tariffari relativi agli anni precedenti" per le società Concessionarie come Strada dei Parchi, Autostrade per l'Italia e Milano Serravalle. Nemmeno Autovie Venete figura tra le concessionarie che aumenteranno le tariffe, sebbene queste abbiano chiesto l'autorizzazione per un incremento dello 0,8 per cento. (ANSA).