Tpl: delibera Giunta Fvg, in 2020 tariffe aumentano del 2,6%

(ANSA) - TRIESTE, 30 DIC - Dal primo gennaio 2020 i titoli di viaggio e le tariffe del trasporto pubblico locale subiranno un aumento del 2,6 per cento. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale che introduce il nuovo regime tariffario per i servizi di Tpl. Si tratta - spiega in una nota l'assessore alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti - di un "aumento contenuto che sarà applicato a fronte di servizi nettamente migliori su tutto il territorio regionale.

L'adeguamento, ancorato al tasso medio di inflazione, è dovuto all'indicizzazione prevista dalla normativa in vigore sui contratti stipulati dagli enti locali con i gestori del trasporto pubblico locale". I biglietti orari validi per l'intera rete degli autobus di Trieste e per una tratta nelle altre città del Fvg passeranno - informa la Regione - da 1,30 a 1,35 euro. Nel capoluogo regionale l'abbonamento mensile urbano per l'intera rete varierà dai 34,85 euro ai 35,75 euro. Nelle altre città si passerà dai 34,30 euro ai 35,20 euro. (ANSA).