Sicurezza: sindaca Monfalcone, 140 Daspo in 19 mesi

(ANSA) - MONFALCONE (GORIZIA), 30 DIC - "Abbiamo sfruttato appieno le opportunità del decreto Salvini sulla sicurezza, risolvendo un problema importante rispetto alla presenza di persone che attuavano comportamenti non da reato, ma che pregiudicavano la vivibilità e portavano degrado": lo ha detto la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, presentando il bilancio di fine anno sulla sicurezza. "Il nostro regolamento di Polizia locale è un esempio virtuoso - ha aggiunto - ed è considerato, in Fvg, come il migliore e il più applicabile. Nel 2018 erano stati applicati 38 Daspo, che nel 2019 sono diventati 102, per un totale di 140 provvedimenti nei 19 mesi del decreto". Notevole attenzione anche per il sovraffollamento in appartamenti: "Grazie ai controlli della Polizia locale sono state scoperte 238 persone in sovrannumero, in 254 immobili verificati. Sono state accertate 1.052 presenze fantasma di cittadini stranieri, che sono stati cancellati dall'Anagrafe e che spesso percepivano contributi locali e nazionali senza averne titolo".