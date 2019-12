Sicurezza: Carabinieri,reati in calo in Friuli ma più truffe

(ANSA) - UDINE, 30 DIC - Calano i reati in Friuli, ma aumentano le truffe e le frodi informatiche. "Nel 2019 - ha detto il Comandante provinciale dei Carabinieri di Udine, colonnello Alfredo Vacca, presentando oggi i dati relativi all'attività svolta dall'Arma - si è avuto un 7% di reati in meno rispetto al 2018, con dati in linea con quelli nazionali".

I casi di truffe e frodi hanno invece raggiunto quota 1.846. In totale i Carabinieri hanno perseguito 11.070 reati, scoprendone circa il 20% (2.142), arrestando 231 persone e denunciandone 3.086. "La situazione sul territorio è soddisfacente, non si sono registrate grosse emergenze, ma c'è una strisciante sensazione di insicurezza dei cittadini, soprattutto a seguito dei reati predatori. Il mezzo per contrastarla è la presenza sul territorio", ha aggiunto il Comandante. I carabinieri hanno rilevato un trend positivo anche per il fenomeno dei furti, in calo del 7%. In controtendenza i furti nelle auto (+17-18%), passati da 850 a 1000 casi nell'anno. (ANSA).



Data ultima modifica 30 dicembre 2019 ore 17:50