Ricerca: Area Science Park, nel 2020 saremo a Mind-Milano

(ANSA) - TRIESTE, 27 DIC - "Nel 2020 completeremo la nostra presenza sul territorio nazionale entrando a far parte del sistema Mind-Milano (Distretto Innovazione ex area dell'Expo, ndr) e attiveremo la piattaforma di genomica e di epigenomica".

Il prossimo anno, sarà ancora più impegnativo, di quello che si sta per concludere. Parola di Sergio Paoletti, presidente di Area Science Park.

"Il 2019 - ricorda in un forum all'ANSA - è stato un anno molto intenso sia sul piano nazionale, dove Area ha fatto il grande salto, partendo con l'istituzione della prima sede ufficiale permanente al di fuori della provincia di Trieste, presso il Campus di Fisciano dell'Università di Salerno". Il 2019 "è stato anche l'anno della partenza a pieno regime del grande progetto Argo, frutto di un accordo di programma tra la Regione Fvg, Miur e Mise per un nuovo modello di innovazione".

Inoltre, rimarca Paoletti, "abbiamo portato a termine un processo di eliminazione del precariato interno, con l'assunzione di 45 persone a tempo indeterminato".