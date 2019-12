Regione: Fedriga, entro giugno legge quadro su famiglia

(ANSA) - TRIESTE, 27 DIC - "Nel primo semestre del 2020 avremo a disposizione una legge quadro sulla famiglia". Lo ha annunciato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante la conferenza stampa di fine anno, oggi a Trieste. Nella norma verranno inserite in maniera organica, ha spiegato Fedriga, misure a favore della famiglia, "uno dei cuori della legge di stabilità del 2020. Possiamo fare, e stiamo facendo, misure su lavoro, sanità, imprese, innovazione, agricoltura, ma se non cerchiamo di combattere la crisi demografica, che si registra anche in Friuli Venezia Giulia, non si dà una prospettiva di crescita alla regione". Fedriga ha quindi ricordato il "bonus bebè che arriva a quasi 16 mln di euro", "i 3 mln di euro nel 2020 per i centri estivi", la "conferma dei contributi per gli asili nido nel 2020 e la riduzione del 50% del costo del tpl per gli studenti". A cui si aggiunge, tra le altre cose, ha concluso, anche un "contributo di circa 12 mln per la stabilizzazione delle donne lavoratrici con figli".