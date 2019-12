Terza corsia: chiusura in A4 tra Latisana e Portogruaro

(ANSA) - TRIESTE, 23 DIC - Ultima chiusura dell'anno in A4 per i lavori della terza corsia. Dalle 21 di oggi e fino alle 5 di domani mattina, verrà chiuso il tratto autostradale tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro in direzione Venezia. La chiusura, rende noto Autovie Venete, si è necessaria per ultimare alcuni interventi che a causa del maltempo non è stato possibile effettuare. Da Natale, aggiunge la Concessionaria, auto e mezzi pesanti potranno transitare sulle tre corsie anche nel tratto autostradale della A4 tra il ponte sul fiume Stella e Alvisopoli in direzione Venezia. Lungo 12 chilometri, il tratto fa parte del cantiere del terzo lotto (Alvisopoli - Gonars). (ANSA).