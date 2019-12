Pensioni:Ires,da 2008 persi 64mila pensionati under70 in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 23 DIC - All'inizio di quest'anno si contavano in Friuli Venezia Giulia quasi 354.847 pensionati, circa 1.000 in meno rispetto ad un anno prima (-0,3%). La diminuzione registrata si è concentrata nella provincia di Trieste (-777 pensionati, pari a -1,1%), mentre in quella di Gorizia è stata più contenuta (-201, pari a -0,5%); Pordenone presenta addirittura una lieve crescita (+0,2%), Udine è stabile (-0,1%). Lo rileva uno studio dell'Ires Fvg su dati Inps.

Secondo la ricerca, curata da Alessandro Russo, dal 2008 e oggi il numero di pensionati è complessivamente diminuito di 28.000 unità (nel 2008 sfiorava quota 383.000). Quanto al numero di pensionati rispetto agli occupati, precisa la ricerca, è pari a 69,5 ogni 100 lavoratori in Fvg. Nel 2018 il reddito medio pensionistico (al lordo dell'imposizione fiscale) in Fvg risulta pari a 20.001 euro all'anno (516 euro in più rispetto al 2017) contro una media nazionale di 18.329. (ANSA).