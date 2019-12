Ue: da Bei 45 milioni per sviluppo porto Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 20 DIC - La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso al Porto di Trieste (Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale) un prestito di 39 milioni di euro e fondi per altri 6,5 milioni da parte della Commissione UE con lo strumento CEF (Connecting Europe Facility) nell'ambito del progetto TriesteRailPort. L'erogazione sarà utilizzata per il potenziamento dei 70 chilometri di binari interni al porto che collegano i moli alle reti ferroviarie nazionali e internazionali. Secondo le stime, durante la realizzazione del progetto l'occupazione crescerà di 400 addetti per anno. Per Zeno D'Agostino presidente dell'Autorità di Sistema, il "finanziamento dimostra l'interesse e l'attenzione che l'UE ha per il porto di Trieste, un hub strategico e dinamico che sta investendo molte risorse nel settore ferroviario e quindi su una modalità di trasporto sostenibile".

(ANSA).