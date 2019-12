Mattarella premia Bracich e Pelaschier

Tra le 32 Onorificenze al Merito della Repubblica italiana conferite dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell'integrazione, della ricerca e della tutela dell'ambiente, ci sono anche l'imprenditore triestino Christian Bracich e il velista monfalconese Mauro Pelaschier.

Amministratore unico della Cpi-Eng, azienda di ingegneria e progettazione meccanica che conta oggi 60 dipendenti, Bracich, 44 anni, ha ricevuto il titolo di Cavaliere. Nell'aprile 2018 quando una dipendente gli comunicò di aspettare un figlio, trasformò il suo contratto a tempo determinato a tempo indeterminato, dandole un aumento per fare fronte alle spese che avrebbe comportato il rientro in azienda dopo la maternità.

Pelaschier, 70 anni, tra i nomi più noti della vela italiana, ha ricevuto il titolo di Commendatore. Il 29 giugno 2018 ha compiuto il periplo d'Italia a vela come ambasciatore della Fondazione One Ocean. Missione compiuta per testimoniare il rispetto degli ecosistemi marini e diffondere la Carta Smeralda un codice etico di comportamenti virtuosi per la conservazione dell'ambiente marino.

Data ultima modifica 20 dicembre 2019 ore 19:24