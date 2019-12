Manovra: dal 2020 il Fvg può assumere personale nella Sanità

(ANSA) - TRIESTE, 12 DIC - "Dal 2020 la Regione Friuli Venezia Giulia potrà assumere personale nella sanità: è stato accolto l'emendamento che abroga l'obbligo per le Regioni autonome a mantenere il taglio dei costi del personale. Un risultato importantissimo per le esigenze del nostro sistema sanitario, finora penalizzato da una norma inserita dalla Lega nel dl Calabria". Lo hanno annunciato la deputata Debora Serracchiani e la senatrice Tatjana Rojc, del Pd, dopo che al Senato la commissione Bilancio ha approvato nella notte l'emendamento che abroga la norma che mantiene il vincolo alle assunzioni del personale della sanità per le Regioni autonome, a differenza delle Regioni a statuto ordinario per le quali questo vincolo non si pone. Le parlamentari dem si sono dette soddisfatte "per aver tolto una grave penalizzazione oggettiva della sanità e un vulnus all'autonomia della Regione". Plauso anche da parte di Forza Italia Fvg che rivendica il proprio ruolo per l'eliminazione di "una stortura varata dal governo gialloverde".