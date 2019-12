Ricerca: Casaleggi, nel 2020 grande progetto per montagna

(ANSA) - TRIESTE, 11 DIC - "Portare le tecnologie in territori più difficili di altri per migliorare la qualità della vita delle persone e per ridare opportunità di attrazione di capitali e investimenti per nuove imprese". E' l'obiettivo di un'iniziativa che si sta mettendo a punto per la montagna del Friuli Venezia Giulia e a cui anche Area Science Park, ha ricordato il direttore Stefano Casaleggi, partecipa. Un piano che mira anche "a evitare lo spopolamento di alcune aree", ha precisato Casaleggi durante un forum all'ANSA, e che "verrà sviluppato nel 2020". "Siamo coinvolti con, tra gli altri, le università, Confindustria Udine, Consorzio industriale di Amaro e Tolmezzo, Carnia Industrial Park. E' una grande idea la Regione ci crede tantissimo ed è lo sponsor principale".

Dopo il 2019, nel 2020 Area Science Park prevede "il mantenimento e l'estensione nazionale dei programmi già avviati": "Investiremo ancora più o meno le stesse cifre, si parla di 3 milioni per la genomica e altri 1,5 mln per l'innovazione di processo".



Data ultima modifica 11 dicembre 2019 ore 14:45