Manovra: Fedriga, pronto pacchetto famiglia da 44 mln

(ANSA) - TRIESTE, 11 DIC - Un pacchetto famiglia del valore di 44 milioni di euro è contenuto in una serie di provvedimenti che la Giunta regionale ha inserito nella legge di Stabilità in discussione in Consiglio regionale. Lo ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che parla di "una misura importante a sostegno concreto della famiglia che va dai bonus bebè, all'asilo nido gratuito, al sostegno alla spesa per i centri estivi e al trasporto scolastico". Oltre al sostegno alle spese per i centri estivi, su cui la Giunta intende investire 3 milioni - e l'estensione dello sconto del 50% sul trasporto scolastico anche per le tratte urbane - la reintroduzione del bonus bebè che viene restituito con 5,5 mln in più rispetto a quanto era stato previsto in passato, portando la disponibilità complessiva a 16,5 milioni. Per ogni bambino nato nel 2020 il contributo annuale ammonterà a 1.200 euro.

Di "provvedimenti di propaganda o copiati" parla il segretario regionale del Pd, Cristiano Shaurli. (ANSA).