Alimentare: Kipre. Sindacati, salta accordo su cigs Principe

(ANSA) - TRIESTE, 7 DIC - Salta l'accordo sindacale per la cigs negli stabilimenti della Principe-Gruppo Kipre di San Daniele del Friuli e di Trieste, che occupano in totale 184 persone. Lo annunciano in una nota congiunta Fai Cisl, Flai Cgil e Uila-Uil.

Durante l'esame congiunto nella sede della Regione, le sigle "hanno ritenuto che non ci fossero i presupposti per raggiungere un accordo condiviso" - che prevede la cigs a partire dal 9 dicembre "per una durata di 12 mesi" a rotazione per tutti i dipendenti - "anche a fronte della dichiarazione di 25 esuberi per lo stabilimento di Trieste". "La situazione di crisi economica iniziata nel 2018 - ricordano i sindacati - ha portato l'azienda a richiedere un periodo di Cigs per sopperire alla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime". Ma "stante le difficoltà finanziarie l'azienda non è in grado di anticipare l'importo di Cigs ai dipendenti". I sindacati, concludono, "non possono avvallare" la richiesta, che "comporta una forte penalizzazione economica per i dipendenti".