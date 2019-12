Ambiente: sequestrato impianto gestione rifiuti plastici

(ANSA) - UDINE, 05 DIC - Un impianto di stoccaggio e recupero di materiale plastico e ingombrante di una società di Valvasone-Arzene (Pordenone) è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri del Noe di Udine. L'amministratore unico della società è stato denunciato per le ipotesi di reato di stoccaggio rifiuti non pericolosi non autorizzato, gestione illecita di rifiuti, scarico industriale non autorizzato. Sono stati contestati anche l'assenza di Scia e certificato di prevenzione incendi.

Secondo gli accertamenti, i rifiuti sarebbero stati stoccati in violazione delle prescrizioni della determina autorizzativa.

I militari hanno constatato anche che il deposito di rifiuti plastici era in un'area esterna al sito, di pertinenza di una vicina azienda. Anche l'amministratore di questa ditta è stato deferito in concorso per il reato di stoccaggio di rifiuti non pericolosi non autorizzato. Il sequestro ha interessato uno stabilimento della superficie di 8000 mq e rifiuti del volume di 5000 mc, per un valore di 2,5 milioni di euro.