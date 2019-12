Vigili fuoco: 6.200 interventi a Trieste in 2019

(ANSA) - TRIESTE, 4 DIC - Sono stati 6.200 gli interventi portati a termine finora dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste nel 2019. Di questi, 592 hanno riguardato incendi, 8 incendi ed esplosione, 288 incidenti stradali, 553 dissesti statici, 568 allagamenti e 848 soccorsi a persona. Il bilancio dell'attività svolta è stato tracciato oggi dal Comandante provinciale, Mauro Luongo, in occasione della celebrazione del patrono del Corpo, Santa Barbara. Durante la cerimonia, Luongo e una delegazione dell'Associazione nazionale vigili del fuoco hanno deposto corone ai caduti. Dopo una messa officiata dal Vescovo di Trieste, mons. Giampaolo Crepaldi, il Comandante ha consegnato le Croci di Anzianità e al Merito al personale in servizio e in quiescenza ed è stata dispiegata la bandiera italiana sul castello di manovra. Anche il Comando provinciale di Udine ha celebrato il patrono e ricordato che nel 2019 gli interventi sono stati oltre 7 mila, in aumento quelli per incendio ed esplosione. (ANSA).