Regione: in Aula ddl 70 su riforma Sanità

(ANSA) - TRIESTE, 4 DIC - Al via oggi l'esame del ddl n. 70, sulla riforma sanitaria regionale. Primo a intervenire per la maggioranza, Ivo Moras (Lega). "La riforma che ci apprestiamo a votare rappresenta la logica conseguenza del cammino intrapreso solo un anno fa, con l'approvazione della Legge 27/2018 con la quale venivano gettate le basi per la programmazione e riorganizzazione del sistema sanitario friulano". Tra i fattori considerati dal provvedimento, ha spiegato l'esponente della maggioranza: "il progressivo invecchiamento della popolazione, la necessità di integrazione socio-sanitaria e assistenziale, il ruolo del Distretto quale Centro per Committenza, Controllo, Integrazione e Presa in Carico e il modello HUB&SPOKE come logica di differenziazione e specializzazione della rete ospedaliera. Un approccio aperto al confronto, toni pacati e nessun fine ostruzionistico, annunciato invece da Mariagrazia Santoro (Pd), relatrice di minoranza del disegno di legge. Circa 150 gli emendamenti al testo. (ANSA).