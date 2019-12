Innovazione: Casaleggi, investimento di 6mln su genomica

(ANSA) - TRIESTE, 3 DIC - "Abbiamo già investito oltre 3 milioni di euro e ne investiremo altrettanti nel 2020. Sono risorse destinate a potenziare le infrastrutture, creare un team di tecnici e bioinformatici da affiancare agli esperti di genomica, condividere competenze ed esperienze virtuose". Lo ha detto il direttore generale di Area Science Park, Stefano Casaleggi, intervenendo alla tavola rotonda "La piattaforma italiana di genomica ed epigenomica come stimolo per la crescita di una nuova industry", promossa dall'ente nazionale di ricerca e innovazione triestino oggi pomeriggio a Basovizza. "In questo modo lavoriamo per sostenere le imprese e le aiutiamo a restare competitive in un settore strategico qual è il life sciences", ha spiegato.

"Grazie al Sistema Argo (il progetto di ricerca applicata al sistema industriale, ndr) - ha proseguito - stiamo mettendo in rete infrastrutture tecnologiche avanzate, laboratori aperti al mondo della ricerca e dell'impresa, attivi su scala nazionale".(ANSA).