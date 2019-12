Imprese: fornitura Fantoni per inglese Gensler, valore 1mln

(ANSA) - UDINE, 02 DIC - L'azienda friulana Fantoni di Osoppo (Udine) ha fornito 250 postazioni di lavoro per gli uffici londinesi di Gensler, una delle maggiori società di design e architettura a livello internazionale, per un valore complessivo di un milione di euro. Lo ha fatto sapere oggi l'azienda stessa attraverso una nota. La prima fornitura di 250 postazioni è stata già allestita nel quartier generale europeo, ad East London, ma intanto la società di progettazione ha già chiesto a Fantoni altre 200 postazioni da distribuire nelle sedi di Austin Charlotte e Houston (Usa). Con Gensler, che ha 48 sedi nel mondo, Fantoni aveva già collaborato, ma due anni fa lo studio di architettura ha pensato al gruppo friulano come 'major partner' per un nuovo concept di ufficio. In meno di un anno ne è nata una collezione, la Atelier. Obiettivo raggiunto lavorando a 3 mani, tra design director di Gensler Londra, product development leader di Gensler Los Angeles e team sviluppo prodotto di Fantoni.(ANSA).