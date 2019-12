Sorvoli di droni su aree sensibili a Trieste, indaga Digos

(ANSA) - TRIESTE, 1 DIC - Indagini sono in corso da parte della Digos di Trieste in merito a misteriosi sorvoli di droni nella zona di San Dorligo della Valle. Secondo quanto si è appreso, droni non identificati avrebbero sorvolato in almeno due occasioni lo spazio aereo sopra la Siot e sopra i depositi costieri. I sorvoli si sarebbero verificati un paio di mesi fa.

Fino a questo momento gli accertamenti per identificare il tipo di apparecchiature utilizzate e la loro provenienza avrebbero dato esiti negativi ma le indagini proseguono.

Sul caso da tempo sarebbe stato aperto alla Procura della Repubblica un fascicolo a carico di ignoti. (ANSA).