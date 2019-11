Terza corsia: Autovie, chiusure al traffico in A4 per 17 ore

(ANSA) - TRIESTE, 29 NOV - L'autostrada A4 sarà chiusa al traffico dalle 19 di oggi alle 12 di domani dal nodo di Portogruaro al nodo di Palmanova in direzione Trieste e dallo svincolo di Latisana al nodo di Portogruaro in direzione Venezia. Lo comunica Autovie Venete.

L'interdizione ai veicoli di 17 ore, spiega la Concessionaria, permetterà la realizzazione delle ultime lavorazioni che porteranno all'apertura del traffico prevista domani in mattinata del viadotto gemello sul fiume Tagliamento in direzione Trieste e il tratto a tre corsie dal nodo di Palmanova allo svincolo di San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni. Il manufatto, lungo 1,5 km, consentirà la circolazione di mezzi da Venezia verso Trieste. La settimana prossima, fa sapere ancora Autovie, verranno effettuate le ultmie lavorazioni che porteranno nei prossimi giorni all'apertura dell'intera terza corsia da Alvisopoli a poco prima del ponte sul fiume Stella, nel comune di Rivignano Teor, in direzione Trieste, per un totale di 12 chilometri. (ANSA).